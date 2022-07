Ein 78-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall im Woogweg in Edenkoben schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Richtung Villastraße unterwegs. Auf der abschüssigen Straße kam er in einer Senke nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in einen drei Meter tiefen Graben stürzte und in einem Bach zum Liegen kam. Wanderer fanden ihn und verständigten die Polizei. Rettungskräfte konnten den Mann, der Radfahrkleidung und Helm trug, aus dem Bach bergen. Er kam schwer verletzt, aber noch ansprechbar mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.