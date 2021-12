Unbekannte haben an der Edenkobener Alla-Hopp-Anlage Parkschilder mutwillig beschädigt. Den Schaden hat die Stadtverwaltung am Sonntag entdeckt und bei der Polizei angezeigt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, können sich an die Polizei unter Telefon 06323 9550 wenden.