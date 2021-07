Auch wenn beim von der Gewerkschaft Verdi angestoßenen Busfahrerstreik im Land die Zeichen derzeit auf Schlichtung stehen, kommt es im Linienverkehr der Palatina Bus GmbH am Standort Edenkoben weiter zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Das teilt Fahrdienstleiter Jürgen Heil am Freitag mit. Mit Einschränkungen sei insbesondere ab Samstagnachmittag, 16 Uhr, zu rechnen, da nicht genug Fahrer zur Verfügung stünden. Ab Sonntag soll nach Fahrplan verkehrt werden. Bei Palatina Bus sind die Linien 500 bis 510 betroffen, welche unter anderem in der Südpfalz unterwegs sind. In der Region stellt auch die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft Buslinien.