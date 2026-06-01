Die Owwergässer Winzerkerwe findet dieses Jahr bereits zum 37. Mal statt. Vom 4. bis 7. Juni soll sie Besucher aus nah und fern zum Feiern, Genießen und Verweilen anlocken.

Entlang der historischen Klosterstraße öffnen von Donnerstag bis Sonntag viele Höfe ihre Tore und sollen sie dadurch zur lebendigen Festmeile werden lassen. Laut einer Mitteilung der Stadt werden viele Höfe „von örtlichen Vereinen bewirtet und bieten alles, was das Herz begehrt“. Es stehen regionale Spezialitäten und deftige Klassiker auf der Speisekarte, daneben gibt es aber auch Foodtrucks und Essensstände mit Spezialitäten wie Dinnele, Pinsa, Reibekuchen und Langos. Für kleine Gäste stehen Angebote wie Twister, Gaudischießen, Glücksrad und einige Fahrgeschäfte auf dem Programm. Darüber hinaus laden Stände mit kreativem Dekor, regionalem Obst und Gemüse, Lederwaren, Schmuck, Perlenunikaten und vielem mehr zum Stöbern ein.

Feierliche Eröffnung der Winzerkerwe ist am Donnerstag, 4. Juni, um 15 Uhr an der Festbühne. Das Programm an den folgenden Tagen umfasst neben Livemusik eine Show mit Zauberkunst und Jonglage am Samstag sowie ein Frühschoppenkonzert am Sonntagmorgen. Das vollständige Programm gibt es zum Download unter www.edenkoben.de.