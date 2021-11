Seine ersten Krippenfiguren hat er aus Brotteig geformt – da war Sebastian Osterrieder noch ein Kind. Er wuchs in einer Bäckersfamilie auf. Heute gilt der Münchner Osterrieder, der von 1864 bis 1932 lebte, als berühmter Krippenbauer. In München war der Krippenschnitzer als „Krippen-Wastl“ bekannt. Seine Kunstfertigkeit wurde auch in der Pfalz geschätzt. So gibt es Osterrieder-Krippen in Herxheim, Deidesheim, Oggersheim, Blieskastel und in Landau. Letztere wird dieses Jahr 100 Jahre alt, was die katholische Marienkirchengemeinde laut Dekan Axel Brecht gebührend würdigen will. Der Autor Helmuth Bischoff aus Heidelberg, der der Landauer Krippe ein Kapitel in seinem neuen Buch „Weihnachtskrippen in der Pfalz“ gewidmet hat, stellt es am ersten Adventssonntag, 28. November, um 17 Uhr in der Marienkirche vor.

Mehr zum Thema lesen Sie hier