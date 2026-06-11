Landau. Bis zum Samstag, 20. Juni, können Bürger der Stadt Landau noch an einer Online-Umfrage zur Parkplatzsituation in der Innenstadt teilnehmen.

Bereits rund 1800 Personen haben sich an der wissenschaftlichen Befragung beteiligt, die die Stadt Landau gemeinsam mit der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) und dem Institut für Mobilität und Verkehr (imove) durchführt. Personen, die in Landau wohnen, arbeiten oder die Stadt besuchen, können noch online unter www.landau.de/parken die Fragen beantworten. Das teilt die Stadt Landau mit.

Ziel der Befragung sei es, ein fundiertes und datenbasiertes Bild davon zu erhalten, wie die Parkplatzsituation in der Innenstadt wahrgenommen wird. Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen konkrete Verbesserungsvorschläge entwickelt werden. Die Befragung ist anonym und und dauert nur wenige Minuten.

Hilfe beim Ausfüllen

Wer Schwierigkeiten mit der Online-Teilnahme hat, kann am Montag, 16. Juni, am Beteiligungsstand die Befragung beantworten – dieser ist von 10 bis 14 Uhr auf dem Rathausplatz in Landau nahe der Adler-Apotheke eingerichtet. Mitarbeitende der Mobilitätsabteilung und der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung helfen beim Ausfüllen auf Tablets.