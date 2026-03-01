Das Parken in Landau wird ab Montag teurer. Das hat der Stadtrat im Dezember beschlossen. Eine neue Parkzone wird es nicht geben – und das liegt an der Festhallen-Tiefgarage.

Die Parkgebühren sind in Landau flächendeckend zum Monatswechsel gestiegen. Das Tagesticket auf dem Alten Messplatz wird künftig 3,50 Euro kosten, also 50 Cent mehr als zuvor. Auch in den anderen Parkzonen steigen die Tarife. Das liegt an der prekären Haushaltslage der Stadt – sie erhofft sich durch die höheren Gebühren Mehreinnahmen in Höhe von 460.000 Euro im Jahr. Doch das war nicht die einzige Änderung.

Denn der Rat hatte im Dezember im gleichen Zug auch beschlossen, dass die Parkquartiere teilweise neu zugeschnitten werden – und dass gar ein neues eingeführt werden wird. So wird beispielsweise die Straße An 44 dem Parkquartier Innenstadt zugeschlagen, dort steigen die Gebühren nun deutlich. Der Grund: Die Straße liegt nah an der Innenstadt, der Parkdruck ist dort zu hoch.

Anreize für Parken in Tiefgarage sollten kommen

Auch im Landauer Norden werden die Gebiete angepasst und Grenzverläufe zwischen den Quartieren neu gezogen. Damit verschwindet auch die merkwürdige Trennlinie im Nordosten – dort verlief die Grenze zwischen den Quartieren zuvor mitten durch einen Parkplatz. Aber: Das ursprünglich geplante und beschlossene neue Parkquartier Festhalle wird es doch nicht geben.

Im vergangenen Jahr hatte der Rat noch beschlossen, dieses in der Mahlastraße und dem in der Nähe liegenden Teil der Martin-Luther-Straße zu schaffen. Der Grund: Dort konkurrieren die öffentlichen Parkplätze mit denen im privaten Parkhaus unter der Festhalle. Die Tarife hätten über den bisherigen und näher an denen der Tiefgarage liegen sollen – so sollten alle Parkplätze besser genutzt werden. Die Tagestickets wären weggefallen – ein klarer Anreiz für Menschen, die länger als ein paar Stunden ihr Auto abstellen müssen, unter der Erde zu parken. Aber das Ganze hatte einen Haken.

„Keine weiteren Zugeständnisse“

Denn die Verwaltung wollte in einer Vereinbarung mit dem Eigentümer der Garage, der schließlich von den Plänen der Stadt profitiert hätte, eine Sanierung festhalten. Sollte der Deal nicht zustande kommen, werde auch die neue Parkzone nicht geschaffen, hatte der Rat damals beschlossen. Und genau das ist passiert.

Man sei noch nicht „am Ende“ der Verhandlungen, sagte Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Vorerst werde die neue Zone noch ausgeklammert. Stand jetzt bleibt also alles, wie es derzeit ist. Es habe vor einigen Tagen Kontakt zwischen der Verwaltung und dem Eigentümer. Dieser habe einige neue Punkte im „Bereich der Finanzierungsförderung“ aufgebracht. Heißt: Er will Geld für die Sanierung von der Stadt. Mehr könne er öffentlich nicht sagen, erläuterte Geißler auf Nachfrage von Klaus Eisold (SPD). Er halte das Problem aber für ausräumbar, es gebe auch Hinweise, dass weitere Investitionen getätigt werden. Auch die CDU sei mit der „Lex Parkhotel“, wie es Bernd Löffel formulierte, nicht sonderlich glücklich. Er bitte darum, dass man dem Eigentümer „keine weiteren Zugeständnisse“ machen möge.