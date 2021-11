„Edenkobener Schätze“ – so lautet das Motto des Online-Adventskalenders der Stadt. Damit die Aktion wieder gelingt, werden Bürger gebeten, sich mit ihrem Lieblingsbild von Edenkoben zu beteiligen. Egal, ob es sich Landschaftsbilder, Aufnahmen von Festen oder Objekten in der Stadt handelt. Interessierte wenden sich per E-Mail an rathaus@edenkoben.de.