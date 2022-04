Ein 56-jähriger Autofahrer hat eine Strafanzeige am Hals, nachdem er am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr bei einer Verkehrskontrolle im Bereich Edenkoben am Steuer eines Autos erwischt wurde, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Wie die Beamten ermitteln konnten, hat der Mann schon seit zehn Jahren keine Fahrerlaubnis mehr. Diese wurde ihm damals gerichtlich entzogen. Deshalb wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ärger hat sich allerdings auch der Halter des Fahrzeugs eingehandelt. Dadurch, dass er dem 56-Jährigen seinen Wagen übergeben hatte und dementsprechend das Fahren ohne Fahrerlaubnis duldete, muss auch er sich strafrechtlich verantworten, wie die Polizei berichtet.