Einem 40-Jährigen ist am Mittwochabend eine Verkehrskontrolle in der Luitpoldstraße in Edenkoben zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, händigte der Mann zunächst die Fahrerlaubnis seines Mitfahrers aus. Anschließend gab er die Personalien seines Bruders an und verwickelte sich dabei andauernd in Widersprüche. Anhand seines Personalausweises stellten die Beamten fest, dass der Mann seit 2019 keinen Führerschein besitzt. Er war damals unter Drogen am Steuer erwischt worden. Nun erwartet ihn erneut ein Strafverfahren.