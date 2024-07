Am Samstag, 13. Juli, 12 bis 17 Uhr, wird Offenbach zum „Flohmarktdorf“. Angekündigt ist ein zentraler Flohmarkt für private Verkäufer auf dem Marktplatz und zusätzlich können Teilnehmer einen privaten Flohmarktstand vor ihren jeweiligen Häusern, in ihren Höfen oder Gärten aufbauen. Verkauft werden sollen gebrauchte, gut erhaltene, aber nicht mehr benötigte Dinge, von der Babyausstattung bis hin zu Antiquitäten. Gewerbliche Verkäufer sind nicht erlaubt. Mithilfe eines Plans kann die Kundschaft dann durchs Dorf schlendern. Der Plan wird auf dem Marktplatz beim Organisator der Veranstaltung, dem Förderverein „Zwergenstübchen“ für den katholischen Kindergarten in Offenbach/Queich erhältlich sein und vorab im Amtsblatt erscheinen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter der E-Mail-Adresse fv_zwergenstuebchen@web.de bis Montag, 8. Juli. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro.