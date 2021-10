Die SWR-Sendung Hierzuland zeigt am Sonntag ab 18.05 Uhr ein Porträt der Niedergasse in Offenbach. In der Niedergasse ist die Darstellerin der Bachtalia zu Hause. Bachtalia, ein Frosch, und Offelius, der Storch, sind Figuren, die zur 1225-Jahr-Feier der Gemeinde erfunden wurden. Seit elf Jahren präsentieren die beiden Figuren die Ortschaft bei Festen.