Von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 1 Uhr, hat die Polizei in Edenkoben das Nachtfahrverbot auf der B 10 bei Landau überwacht. Nach ihren Angaben hat sie nur einen Brummifahrer aus Homburg kontrolliert, der in Richtung A 65 unterwegs war und keine Genehmigung für das Befahren der Bundesstraße vorzeigen konnte. Mit einem Bußgeld von 75 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei wurde er sanktioniert. Zudem musste er die B 10 verlassen. Diese ist zwischen Landau und Pirmasens zwischen 23 Uhr und 6 Uhr für den Lkw-Durchgangsverkehr mit Fahrzeugen über 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht gesperrt. Anlieger dürfen die Strecke jederzeit befahren.