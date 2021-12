Die Nikolaustüten, die das Büro für Tourismus mit Lebensmitteln gefüllt hat, die wegen des vorzeitigen Endes des Thomas-Nast-Nikolausmarktes in Landau übrig waren, sind ausverkauft. Nach Angaben der Stadt hat das Büro für Tourismus (BfT) 820 Tüten innerhalb weniger Tage an den Mann oder die Frau gebracht. Oberbürgermeister Thomas Hirsch wertet dies nicht nur als gute Nachricht für die Beschicker des Weihnachtsmarkts, sondern auch als Zeichen für das gute Miteinander in der Stadt. Die Landauer zeigten sich in schwierigen Zeiten solidarisch mit den Standbetreiberinnen und –betreibern, für die so als kleines Trostpflaster gut 9500 Euro zusammengekommen seien. BfT-Chef Bernd Wichmann berichtete, dass auch viele Unternehmen zugegriffen und die Tüten als Weihnachtsgeschenke für ihre Mitarbeiter geordert hätten.

Der Landauer Thomas-Nast-Nikolausmarkt hatte zunächst wie geplant begonnen, dann hatte ihn die Stadt am Samstag, 4. Dezember, wegen der Corona-Situation abgebrochen.