Gleich mehrere Probleme auf einmal hat sich ein Mercedes-Fahrer am Samstag eingehandelt. Am Samstag gegen 11.50 Uhr geriet der 53-Jährige in der Luitpoldstraße in Edenkoben in ein Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere stellten die Beamten fest, dass der Führerschein des Mannes zwecks Beschlagnahmung zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Dokument wurde sichergestellt. Bei der folgenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit bemerkten die Beamten bei dem Mann eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Dem 53-Jährigen wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in den Strafverfahren Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen müssen. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall ebenfalls in Kenntnis gesetzt.