Der Edenkobener Verein Ludwigswerkstätten kann loslegen. Die Verantwortlichen eröffnen am Samstag, 11 bis 16 Uhr, erstmals ihr Repair-Café, das sie im Gewölbekeller des Ludwigspalastes in der Weinstraße 40 in Edenkoben eingerichtet haben. Von Elektrokleingeräten über Kleinmöbel bis hin zu Spielzeug – die Vereinsmitglieder sind darauf spezialisiert, alles zu reparieren, was Besucher ohne Hilfsmittel zu ihnen tragen können. Wenn Ersatzteile benötigt werden, wird eine Beratung angeboten. In der Wartezeit können Besucher eine Tasse Kaffee oder Tee und Kuchen genießen. Auch Messer werden an diesem Nachmittag geschärft. Das Repair-Café wird künftig einmal im Monat stattfinden. Das Team trifft sich jeden Mittwoch um 19 Uhr und freut sich über neue Mitglieder.