Die Feuerwehrleute in Barbelroth dürfen sich auf ein neues Fahrzeug freuen. Weil das alte, momentan noch genutzte Mehrzweckfahrzeug (MZF) ausgedient hat, wird Ersatz beschafft. Der Verbandsgemeinderat Bad Bergzabern beschloss einstimmig die Auftragsvergabe. Die Kosten für das Fahrzeug liegen laut Angebot bei gut 194.000 Euro und damit über dem zunächst geschätzten Preis von 170.000 Euro. Als einen Grund für die Kostensteigerung um gut 14 Prozent nennt die Verwaltung die aktuelle Marktlage. Bedingt durch den Ukraine-Krieg und die noch andauernde Corona-Pandemie hätten die Preise für Feuerwehrfahrzeuge deutlich angezogen. Zudem handele es sich um sehr individuelle Anfertigungen, weshalb detaillierte Kostenprognosen im Vorfeld ohnehin schwierig sind. Das in der Ausschreibung unterlegene Angebot war sogar noch um gut 18 Prozent teurer als das der Firma aus Görlitz, das den Zuschlag erhielt. Die Beladung des Fahrzeugs wird gesondert ausgeschrieben. Wann das neue MZF einsatzbereit sein wird, ist noch unklar. Bis es so weit ist, bleibt das jetzige Fahrzeug noch im Dienst.