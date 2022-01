Für Interessierte und Kunden aus den Verbandsgemeinden Landau-Land, Bad Bergzabern und Edenkoben eröffnet die Telekommunikationsfirma Deutsche Glasfaser am Dienstageinen neuen Servicepunkt in der Marktstraße 3 in Billigheim-Ingenheim. Das Beratungsteam steht jeden Dienstag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr zur Verfügung.