Von Freitag bis Montag sind in der Südpfalz 73 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 45 im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sowie 27 im Kreis Germersheim. Das haben die beiden Gesundheitsämter bei den Kreisverwaltungen mitgeteilt.

In Landau liegt die Inzidenz jetzt bei 149,3. Seit Sonntag kommt es aufgrund der jüngsten Corona-Verordnung des Landes aber auch auf die Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der Corona-Patienten im Krankenhaus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) sowie auf die Belegung von Intensivbetten durch Corona-Patienten in Prozent an. Diese beiden Werte lauten für Landau

10,7