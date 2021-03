Die Polizei Edenkoben warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die in der Region gerade die Runde macht. Kriminelle verschicken per Handy eine SMS mit der Nachricht „Ihr Paket wurde verschickt“ oder Ähnliches an ihre potenziellen Opfer. Der SMS wird ein Internet-Link beigefügt, mit dem die Empfänger angeblich die Paketlieferung bestätigen sollen. Der Link sollte auf keinen Fall geöffnet werden, so die Polizei. Klickt der Empfänger darauf, wird eine Schadsoftware auf dem Handy installiert, die es den Betrügern ermöglicht, auf das Gerät zuzugreifen und Daten zu stehlen. Wer eine derartige Nachricht erhält, soll sich umgehend bei der Polizei melden.