In Landau hat sich eine Bürgerinitiative Alte Südstadt gebildet. Sie befasst sich mit Verkehrsfragen im Quartier, darunter auch der umstrittene Ausbau der Glacisstraße. Darauf hat Daniel Kaul hingewiesen, der in der Südstadt lebt.

Die BI wird vertreten durch Heiner Moser, der im RHEINPFALZ-Gespräch die Probleme geschildert hat, die Anwohner beim geplanten Ausbau der Glacisstraße auf sich zukommen sehen. Der BI geht es aber um das komplette Mobilitätskonzept für ihr Quartier. Denn nicht nur die Glacisstraße soll umgestaltet werden, sondern auch Moltke-, Vogesen- und Ludovicistraße, was erhebliche Auswirkungen haben werde. „Im Grundsatz begrüßen wir das“ betont die BI in einer Einladung zu ihrem ersten Treffen, sie sei jedoch der Meinung, dass elementare und existenzielle Bedürfnisse der Anwohnerschaft ignoriert würden, wie zum Beispiel der Bedarf an Parkraum. Das müsse bei Planung und Umsetzung berücksichtigt werden. Die Erfahrungen mit der bisherigen Umsetzung des Mobilitätskonzeptes seien eher negativ geprägt. Denn alleine in Glacis- und Moltkestraße fielen mehr als die Hälfte der Parkplätze weg. „Wir fragen uns, wo Anwohnerschaft und Berufspendler noch parken sollen. Wurde doch erst vor circa einem Jahr das kostenlose Parken in unserem Viertel abgeschafft mit der Begründung, dass damit der erhebliche Parkdruck gemindert werden soll und sich somit für uns Anwohner/innen die Situation entspannen soll“, heißt es in der Einladung.

Das erste BI-Treffen ist am Donnerstag, 9. Februar, um 18.30 Uhr in der Marienkirche.