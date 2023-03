Der Deutsche liebt seine Bäume. Er hat sie alle besungen und bedichtet – nur die Zierkirsche nicht. Die gibt einfach keinen vernünftigen Reim her, wenn wir mal von Damhirsche und Kiesgeknirsche absehen. Wobei Letzteres gar kein so dummer Anknüpfungspunkt wäre: Die Pfeffer&Salz-Fraktion um Gertraud Migl will die Zierkirschen auf dem Rathausplatz gegen bessere Schattenspender tauschen und das stöckelschuhabsatzmordende holländische Pflaster rausreißen, damit mehr Wasser versickern kann. Doch wir wagen jetzt mal die Prognose, dass es nicht zum teuren Kahlschlag kommen wird, sondern die Zierkirschen erst nach und nach ersetzt werden, wenn sie eingehen. Fragt sich nur, durch was. Ein Baum wäre natürlich passend: Wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit. Aber Linden machen Dreck. Vielleicht Platanen? Die muss man so oft schneiden, und sie laden die Saatkrähen zum Nisten ein. Nehmen wir also einen Mammutbaum. Ist in der Südpfalz beliebt, schnellwüchsig und ein einziger reicht. Vor allem aber: Er würde der Größe des Pfeffer&Salz-Antrags gerecht. boe