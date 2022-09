Die Baugrundstücke im Mörzheimer Neubaugebiet Am Schlittweg sollen 305 Euro pro Quadratmeter kosten. Das sieht eine Beschlussvorlage der Verwaltung vor, die am Dienstag im Hauptausschuss behandelt wird. Das Neubaugebiet ist gut 15.500 Quadratmeter groß, davon sind etwas mehr als 5000 Quadratmeter öffentliche Flächen. Der Rest kann als Bauflächen vermarktet werden. 2017 war die Verwaltung noch davon ausgegangen, nur 220 Euro verlangen zu müssen. Auf dieser Grundlage hatte sie auch ihre Ankaufspreise von 41 Euro kalkuliert. Die Verwaltung findet auch den neuen Preis noch bodenpreisdämpfend. Sie muss nun aber 667.400 Euro Nachzahlungen an die Alteigentümer leisten. Das entspricht 63,75 Euro pro Quadratmeter Bauland beziehungsweise 43 Euro pro Quadratmeter Neubaugebietsfläche. Die Stadt will alle Grundstücke möglichst rasch verkaufen, damit keine weiteren Neuberechnungen und Nachzahlungen nötig werden. Ursprünglich war auch erwogen worden, die Fläche für ein Mehrfamilienhaus in städtischem Eigentum zu behalten und per Erbbaurecht zu vergeben. Doch das würde nicht die Kosten decken. Möglicherweise soll es nun an die Bürgerstiftung verkauft werden, damit diese es per Erbbaurecht für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus weitergibt.