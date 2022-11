Es tut sich was auf dem ehemaligen Kauhof-Areal an der Maximilianstraße in Landau: Dort sind Platten für eine Metallspundwand angeliefert worden, mit denen die Baugrube ringsum abgedichtet werden soll. An den Grundstücksgrenzen zur Nachbarbebauung hat das Spezialtiefbauunternehmen Gollwitzer zudem mit den Vorbereitungen für eine Wand aus Betonbohrpfählen begonnen. Dabei wird mit einem dicken Bohrer Loch an Loch gebohrt, und die Hohlräume werden mit Beton verfüllt. Die Baugrube wird etwa neun Meter tief, weil zwei Tiefgaragengeschosse unter dem Neubau des Stadttor Landau genannten Projekts geplant sind.