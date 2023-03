Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Landau sprießen neue Lebensmittelmärkte wie Pilze aus dem Boden. Der Wunsch nach einem Innenstadt-Aldi erfüllt sich nicht. Dafür plant der Landauer Nahversorger Kissel ein weiteres großes Heimspiel. Im Horstring gibt es allerdings noch Nachholbedarf.

Die Lebensmittel-Nahversorgung in Landau ist in bewegung: Der versprochene – und von Oberbürgermeister Thomas Hirsch auch durchaus herbeigesehnte – Lebensmittelmarkt in den Uferschen Höfen