Der Umbau der Uferschen Höfe im Zentrum Landaus rückt näher. Der Investor plant unter anderem einen City-Markt ein. Die Stadt will mit dem Projekt auch die Theaterstraße attraktiver machen.

Die Uferschen Höfe mitten in der Landauer Innenstadt werden ihr Antlitz deutlich verändern – das ist klar. Peter Siebert, Geschäftsführer der Siebert & Co KG in Weinheim,