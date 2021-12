Freitagnacht gegen 23.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Staatsstraße in Edenkoben angebrachte Wahlplakate beschädigt, wie die Polizei berichtet. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.