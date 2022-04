Der Klimawandel fällt aus. Zumindest medial. Man muss es leider so konstatieren: Der Krieg um die Ukraine drängt alle anderen Nachrichten in den Hintergrund, auch die sinkenden Grundwasserstände, die wir diese Woche im Interview beleuchtet haben. Die Weltlage ist sehr bequem für alles, was unbequem ist, weil es uns Verhaltensänderungen abverlangen würde. Denn solange in der Nachbarschaft Panzer rollen, kann man ganz wunderbar auch Themen ausblenden, die eigentlich keinen Aufschub dulden. Klimawandel? Zundertrockene Wälder? Waldbrände? Borkenkäfer? Artenschwund? Insektensterben? Schrumpfende Singvögelbestände? Energiesparen? Tempolimit? Verkehrswende? Nee, lass mal schön stecken. Das will doch kein Mensch hören. Lieber echauffieren wir uns, weil Sonnenblumenöl und Mehl knapp sind. Aber auch nur ein bisschen. Ist ja alles kein echtes Problem, solange es noch Olivenöl und Pizza gibt. So gesehen: Danke Putin!