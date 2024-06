Die Gewerkschaft Verdi hat alle privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz dazu aufgerufen, von Freitagmorgen bis zum Schichtende am Sonntag zu streiken. Angesprochen sind auch Palatina Bus und die Queichtaler Nahverkehrsgesellschaft (QNV), die in der Südpfalz verkehren. „Im Gebiet Edenkoben fährt bisher alles wie gehabt“, sagt Nicolas Rupprecht von Palatina Bus auf Nachfrage. Bisher seien alle ihre Busfahrer zum Dienst angetreten. Wer sich am Streik beteiligt und wer nicht, sei immer unterschiedlich. Sobald bekannt sei, welche Mitarbeiter streiken, werden Planänderungen auf der eigenen Internetseite kommuniziert. Doch da Verdi das wisse, kündige sie Streiks immer kurzfristiger an, „sodass wir nicht rechtzeitig planen können“, erklärt Rupprecht. Auch die QNV gab am Freitag an, dass auf ihren Linien keine streikbedingten Einschränkungen bekannt seien. Trotzdem könne es bis Sonntag zu Fahrtausfällen und Verspätungen kommen. Fahrgäste sollen sich vor Fahrtantritt in der myVRN-App über ihre Verbindung informieren.

Grund des Streiks sei, dass im Tarifkonflikt das Ultimatum von Verdi ausgelaufen ist, ohne dass die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV) eine Lösung vorgeschlagen habe. Sobald die VAV wieder mit Verdi verhandelt, werde die Streikphase ausgesetzt, so Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider.

Info

Aktuelle Busfahrpläne gibt es in der myVRN-App oder unter www.palatinabus.de.