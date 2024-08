In der Nacht auf Mittwoch kurz nach 5 Uhr meldeten gleich mehrere Anwohner über den Notruf, dass in der Edenkobener Weinstraße ein Mann aus dem Fenster seiner Wohnung mehrere Glasflaschen auf die Straßen geworfen habe. Als die Beamten vor Ort eintrafen, beleidigte sie der Mann zunächst mit Kraftausdrücken aus der Fäkalsprache vom Fenster aus, wie die Polizei berichtet. Weil er auf Aufforderung nicht öffnete, riefen die Polizisten die Feuerwehr herbei. Diese notöffnete die Wohnungstür. Die Beamten wurden von einem 38 Jahre alten, stark alkoholisierten Mann empfangen. Und in der Wohnung entdeckten die Polizisten noch so einiges mehr. Sie fanden eine Indoor-Plantage mit mehreren Cannabispflanzen, zudem Amphetamin und mehrere Kisten Metall. Dies alles wurde sichergestellt. Zeugen hatten zudem berichtet, dass der Randalierer zuvor mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen sei, weshalb er mit auf die Dienststelle genommen wurde, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.