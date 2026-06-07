Der Verursacher eines Radunfalls zwischen Herxheim und Herxheimweyher hat sich uneinsichtig gezeigt und die Arbeit der Einsatzkräfte dadurch massiv behindert. Wie die Polizei mitteilt, stießen der Mann und ein entgegenkommender Radfahrer am Samstagmittag zusammen. Beide stürzten und verletzten sich. Beim Unfallverursacher bestand sogar der Verdacht einer schweren Kopfverletzung, weshalb er ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Er lehnte allerdings jegliche ärztliche Behandlung und Hilfe vehement ab. Schließlich mussten Beamte den Mann in die Klinik begleiten, um die lebenswichtigen Untersuchungen zu ermöglichen. Erst nach zwei Stunden war für die Polizei der Einsatz beendet. Die Behörde weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein kooperatives Verhalten gegenüber Einsatzkräften die medizinische Versorgung erleichtert und zu einer zügigen Einsatzabwicklung beiträgt.