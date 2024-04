Die Polizei in Edenkoben bittet um Hinweise auf einen Lastwagenfahrer, der am Freitag, 5. April, gegen 8.30 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in der Ausfahrt Dammheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und Schäden an der Leitplanke und der Bankette hinterlassen hat. Die Polizei gibt den Schaden mit 1500 Euro an. Wegen der aufgewirbelten Erde musste die Fahrbahn gereinigt werden. Dafür war eine Vollsperrung nötig. Hinweise zum Unfall und dem bislang unbekannten Verursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.