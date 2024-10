Der SV Dammheim darf sich über die Unterstützung des Fußball-Dachverbands freuen. Die Egidius-Braun-Stiftung spendiert ein Trainingslager für den Nachwuchs.

Der Klub aus dem Landauer Stadtdorf darf sich nach dem folgenschweren Einbruch in sein Sportheim Mitte September über die Hilfe des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) freuen. Aus Mitteln seiner Egidius-Braun-Stiftung spendiert der Sportverband den Nachwuchskickern des SV Dammheim im Frühjahr ein Trainingslager in der Sportschule Edenkoben. Sie übernimmt die Kosten in Höhe von rund 4600 Euro komplett.

„Mit solch einer Unterstützung konnten wir natürlich nicht rechnen. Sie kommt zur rechten Zeit und macht uns Hoffnung. Unser großer Dank gilt der Stiftung“, sagt SVD-Klubchef Jochen Wiss. „Es ist ein Zeichen dafür, dass es weitergeht in unserem Verein – vor allem, weil die Hilfe an unseren Nachwuchs geht. Die Arbeit mit den Kindern ist mit das Wichtigste, was ein Verein zu leisten hat.“ Konkret geht es um die E- und D-Junioren, die sich über die Spende freuen dürfen.

Schaden in Höhe von 30.000 Euro

30.000 Euro hatten Einbrecher kürzlich aus dem Vereinsheim des SV Dammheim gestohlen. Es handelte sich um Geld, das bei der Kerwe im Stadtdorf eingenommen worden war. Es war in einem Tresor. Nach dem Einbruch und dem großen finanziellen Schaden in Höhe war klar, dass der um seine Existenz fürchtende Verein keinen Zuschuss zum turnusmäßig geplanten Trainingslager im November leisten kann. Da die Eltern der Nachwuchskicker nicht mit den kompletten Kosten belastet werden konnten, musste die für drei Tage geplante Mannschaftsfahrt in die Jugendherberge nach Pforzheim gestrichen werden.

In dieser Lage sprach ein Betreuer der Acht- bis Zwölfjährigen den DFB mit der Bitte um Hilfe an. Der Verband, der bereits über den Einbruch informiert war, reagierte prompt und versprach eine rasche Prüfung. Tatsächlich dauerte die Sondierung inklusive einer Entscheidung nur wenige Tage.

Juniorentrainer: „Können es gar nicht fassen“

Die Stiftung hat 20 Zimmer für 30 Kinder und sechs Betreuer in der Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbands reserviert. Im März nächsten Jahres können die Junioren ihr ausgefallenes Trainingslager nachholen. „Wir konnten das gar nicht fassen“, beschreibt D-Juniorentrainer Niklas Gräf die Reaktion auf die Kunde vom DFB: „Wir hatten angesichts der schwierigen Lage des Vereins auf einen Zuschuss gehofft, aber dass die Stiftung die gesamten Kosten übernimmt, davon haben wir nicht zu träumen gewagt.“

Dem SVD kommt das Leitbild der Stiftung zugute, die auf den ehemaligen DFB-Präsidenten Egidius Braun zurückgeht. „Integration und Verständigung“ hat sich die Stiftung auf die Fahne geschrieben. „Dieses Motto ist im Grunde genau das, was wir leben“, betonte Gräf: „Die Integration unserer Kinder mit Migrationshintergrund und das Vermitteln von sozialer Kompetenz ist mindestens so wichtig wie die sportliche Entwicklung. Auch wenn wir natürlich gerne gewinnen.“