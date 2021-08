In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Anwohner der Hartmannstraße in Maikammer bei der Polizei in Edenkoben angerufen, um sich über ruhestörenden Lärm. Es würden Schreinerarbeiten ausgeführt und mit einem Hammer gearbeitet. Bei Eintreffen der Streife schlug ein Mann gerade mit Hammer und Meisel auf eine Fensterbank ein. Die Beamten forderten den Mann auf, das Werkzeug niederzulegen. Der Mann weigerte sich jedoch und bewegte sich in Richtung der Polizisten. Laut Polizei wurde nach Androhung das Distanzelektroimpulsgerät, der sogenannte Taser, eingesetzt. Dies habe umgehend Wirkung gezeigt, sodass der Mann ohne weitere Gegenwehr in eine Fachklinik gebracht werden konnte.