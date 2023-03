Eine rund 20-köpfige Gruppe hat am frühen Samstagmorgen vor einem Club in der Albert-Einstein-Straße in Landau einen Mann körperlich angegriffen. Er saß bereits im Taxi, dessen Fahrer die Polizei verständigte. Der Geschädigten versuchte, die Fahrzeugtür zu schließen, was ihm jedoch misslang. Er fiel aus dem Wagen, woraufhin er getreten und geschlagen wurde. Ein Bekannter, der dem Mann helfen wollte, wurde ebenfalls geschubst und getreten. Die Personen flohen anschließend. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass er sich im Club mit seiner Freundin geneckt hätte und dies eventuelle ursächlich für die Auseinandersetzung gewesen sein könnte. Er kam mit einem möglichen Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus. Der Bekannte verspürte durch die Tritte Schmerzen im Gesicht, wollte sich allerdings nicht untersuchen lassen. Das Taxi wurde am Tankdeckel beschädigt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung war auch aufgrund der fehlenden Personenbeschreibung nicht erfolgreich. Weitere Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 entgegen.