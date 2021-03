Nach dem Stopp für den Impfstoff für Astrazeneca wird nun klarer, wie es weitergeht: Die Personen, deren Termine für die Erstimpfungen abgesagt wurden, bekommen „zeitnah“ einen neuen Termin vom Land, teilt die Landauer Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Geimpft werden die Personen dann Stand Dienstag mit einem mRNA-Impfstoff – also Biontech oder Moderna. Der Betrieb im Landauer Impfzentrum läuft auch weiter – derzeit sind 4126 Biontech-Impftermine vom Land fürs Landauer Zentrum festgelegt worden. Diese werden laut Stadt auch eingehalten. Das Bundesgesundheitsministerium hatte am Montag die Verabreichung des Astrazeneca-Vakzins vorsorglich gestoppt, da dieser mit Thrombose-Fällen in Verbindung gebracht wird. In der Südpfalz wurden alleine im Landauer Impfzentrum 1525 Termine abgesagt.

Für die Stadt sei es aktuell „eine schwierige Situation“, sagt Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). „Wir sind vorbereitet, um mehr zu impfen, aber der Impfstoff steht nicht in der notwendigen Menge zur Verfügung beziehungsweise es kommt immer wieder zu Verzögerungen oder neuen Hiobsbotschaften.“ Das sei frustrierend – auch für die vielen Helfer im Impfzentrum. „Aber: Jammern bringt nichts“, betont Hirsch, jeder müsse weiter seinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.