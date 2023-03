Am Max-Slevogt-Gymnasium in Landau haben dieses Jahr 58 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur abgelegt. 14 von ihnen haben einen Schnitt mit einer Eins vor dem Komma erreicht. Das beste Abi mit 1,0 hat Julia Geißert gemacht.

Weitere Einser-Kandidatinnen waren Nele Jäger, Lilly Kollmar und Sophie König. 13 Schülerinnen und Schüler haben das Latinum erworben, zwei weitere sogar das Große Latinum. Zusammen mit dem Abi haben Amelie Becker, Emma Brinck, Carlotta Closhen, Julia Flickinger, Julia Geißert, Océane Leclercq und Rebecca Witt auch die französische Hochschulreife, das Baccalaureate oder Bac erworben.

Für ihr Engagement im Unterricht und in Arbeitsgemeinschaften sind eine Reihe von Preisen verliehen worden. Den DFG-Preis für besondere Verdienste um das Fach Französisch erhielt Alwin Grund. Der DFG-Preis für besondere Leistungen im Abi-Bac-Bereich und der Preis der Mathematik der Deutschen Mathematiker-Vereinigungan gingen an Julia

Geißert. Den Scheffelpreis für besondere Leistungen in Deutsch und den Abiturientenpreis des Verbandes Biologie, Biowissenschaften, Biomedizin

erhielt Sophie König. Der Physik-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wurde Paul Duttenhöfer zuerkannt, der Chemie-Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker Finn Häger. Den Schülerpreis des Landesmusikrates Rheinland-Pfalz für das beste Abitur in Musik bekam Cosima Pietraß. Der Philologenverband

zeichnete Lilly Kollmar aus. Der Lilly-Chana-und-Peter-Siegel-Preis