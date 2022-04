Weil ein 26 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über sein Motorrad verloren hat, kam er am Dienstag gegen 17 Uhr in der Staatsstraße in Edenkoben zu Fall, wie die Polizei berichtet. Hierbei zog er sich Verletzungen am Knie zu, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Motorrad entstand Sachschaden, und es musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt nach Angaben der Polizei bei über 1000 Euro.