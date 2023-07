Ein 67-jährige ist am Freitag gegen 17 Uhr mit ihrem Auto von Offenbach kommend in Richtung Insheim gefahren. Etwa auf halber Strecke kam ihr ein Motorradfahrer entgegen und kurz bevor beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, löste sich auf einmal ein Koffer am Motorrad, teilt die Polizei mit. Die Geschädigte konnte nicht mehr ausweichen, sodass der Koffer auf der Fahrzeugfront einschlug. Der Motorradfahrer flüchtete vom Unfallort. Am Auto der Frau entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt zu dem Unfall die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.