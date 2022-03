Zwei Schorle wollte ein 57-jähriger Mofa-Fahrer vor Fahrtantritt getrunken haben, wie er gegenüber der Polizei äußerte, die ihn am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Staatsstraße in Edenkoben einer Kontrolle unterzog. Ein Alcotest ergab 1,24 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Mofa-Fahrer eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Auf den 57-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.