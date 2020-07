Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Edenkobener Bahnhofstraße ein abgestelltes Mofa gestohlen. Ein Spaziergänger konnte die Täter jedoch beim Diebstahl stören, meldet die Edenkobener Polizei. Das Mofa konnte an die Eigentümerin zurückgegeben werden. Der Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.