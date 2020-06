Mitte Mai war ein weißer Schaum auf dem Modenbach bei der Mittelmühle in Hainfeld zu sehen. Die VG-Werke hatten eine Wasserprobe entnommen. Mittlerweile ist das Laborergebnis da: In der Probe wurde Schwefel gefunden. Ein Screening filterte den Wirkstoff Folpet heraus. Dies ist ein Wirkstoff zum Pflanzenschutz, er wird im Weinbau als Fungizid benutzt. In der Probe überschreitet die Konzentration des Pflanzenschutzmittels den Grenzwert der Trinkwasserversorgung. Wie der Wirkstoff in den Bach gelangte, konnte nicht geklärt werden. Neben der Verunreinigung in Hainfeld wurden auch zweimal Bachverschmutzungen in Edesheim festgestellt. Die VG bittet um Hinweise unter Telefon 06323 959137 oder per E-Mail an bernhard.baecker@vg-edenkoben.de.