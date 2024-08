Es braucht Mobilitätsknoten wie den Westbahnhof. Dem fehlt eigentlich nur noch eine Carsharing-Station.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zum Beispiel die, dass die Queichtalstrecke mal deutlich stärker befahren wird als heute. Dennoch: Die hohe Investition in den Westbahnhof ist gerechtfertigt. Nur ein attraktives Angebot kann die Menschen zum Umsteigen auf die Schiene animieren, und nur gut genutzte Züge sind ein Anreiz, den Takt zu verdichten. Dass da noch viel Luft nach oben ist, hat vor allem das Neun-, aber auch das 49-Euro-Ticket gezeigt. Für junge Leute spielt das Auto heute nicht mehr die große Rolle wie vor 20 oder 30 Jahren. Vor allem ist es für viele kein Statussymbol mehr und auch nicht mehr Inbegriff der großen Freiheit. Wenn sie gute Angebote gemacht bekommen, sind heute viele Menschen bereit, auf das teure eigene Auto zu verzichten. So gesehen ist das Einzige, was dem Westbahnhof jetzt noch fehlt, eine Carsharing-Station.