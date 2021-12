Ein 34-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße hat am Sonntag gegen 10 Uhr einen Radfahrer in der Edesheimer Straße in Edenkoben ohne Vorwarnung attackiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 60-Jährige von dem Fußgänger vom Fahrrad gestoßen. Der 34-Jährige setzte seinen Angriff fort – doch der 60-Jährige, ein ehemaliger Judoka, konnte die Attacken abwehren und den jüngeren zu Boden bringen. Der Angreifer flüchtete. Die Polizei konnte den Mann auffinden und festnehmen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten zwei Messer, die sie sicherstellten. Der 34-Jährige befand sich laut Polizei offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde ins Klingenmünsterer Pfalzklinikum gebracht. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt, am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.