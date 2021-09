Ein Unfall, zwei Verletzte, aber gleich mehrere Verfahren: Als laut Polizeibericht eine 63 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr auf der L 512 zwischen Maikammer und Edenkoben nach links in einen Feldweg einbog, versuchte im gleichen Moment ein 18 Jahre alter Motorradfahrer, den abbiegenden Wagen zu überholen. Es kam zum Verkehrsunfall, der Motorradfahrer stürzte mit seinem Motorrad, die Autofahrerin landete mit ihrem Wagen im Wingert. Die 63-Jährige aus dem Norden von Rheinland-Pfalz und der Motorradfahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim mussten verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Allerdings müssen sich beide Verkehrsteilnehmer verantworten, wie die Polizei mitteilt. Denn an der Unfallstelle befindet sich eine durchgezogene Linie in der Mitte der Fahrbahn. Das bedeutet, dass diese weder zum Überholen noch zum Abbiegen überfahren werden darf. Weil der Motorradfahrer zudem keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte, muss er sich laut der Beamten demnächst in einem weiteren Verfahren verantworten. Den Gesamtschaden, der an beiden Fahrzeugen und an den Rebzeilen entstanden ist, schätzt die Polizei auf rund 21.500 Euro.