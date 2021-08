Einen Fall von illegaler Müllablagerung hat es am Sonntag auf einem Wirtschaftsweg südlich der Tennisplätze in Edenkoben gegeben. Wie die Polizei berichtet, warfen Unbekannte am dortigen Skulpturenweg mehrere Säcke eine Böschung hinunter. Laut Zeugenaussagen waren die Personen mit einem silbergrauen Fahrzeug unterwegs. An der betreffenden Stelle konnte die Polizei vier Pakete voll mit Mitteilungsblättern finden. Die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben wurde in Kenntnis gesetzt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06323 9550 zu melden.