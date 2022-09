Ein 49-Jähriger hat sich am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr auf der L512 zwischen Edenkoben und Rhodt mit seinem Auto überschlagen und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam er kurz vor der Ortseinfahrt Rhodt nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Dadurch kam sein Daihatsu ins Schleudern, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von zwei Promille. Der Mann wurde in ein Krankehaus gebracht, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.