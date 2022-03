Die Polizei hat am Dienstag zu Schulbeginn in der Weinstraße die Geschwindigkeiten der Autofahrer kontrolliert. Innerhalb kurzer Zeit fielen sechs Autofahrer auf, weil sie schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer drauf hatten. Kurz danach wiederholte sich das Prozedere in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim: Auch dort waren sechs Autofahrer zu schnell. In der Tempo-50-Zone war der Schnellste mit 75 Stundenkilometern unterwegs. Bei sieben Verkehrsteilnehmern war das Fahrzeug nicht in einem technisch einwandfreien Zustand.