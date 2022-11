Wie die Polizei mitteilt, ist am Montag ein Mann mit Tempo 107 deutlich schneller als die zulässigen 70 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister. Die Geschwindigkeit wurde im Bereich der Kreuzung der L516/K54 überwacht, so die Polizei. In etwas mehr als einer Stunde waren 17 Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, da sie die erlaubten 70 Stundenkilometer überschritten hatten.