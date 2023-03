Das Museum für Weinbau und Stadtgeschichte Edenkoben startet am Sonntag, 2. April, 14 bis 17 Uhr, mit einer Sonderausstellung in die neue Saison. Vom Heimatbund organisiert und aus seinen Sammlungen zusammengestellt, widmet sie sich dem vielseitigen Beruf des Drechslers in der Vergangenheit. Während die Drechsler heutzutage vorwiegend kunstgewerbliche Artikel herstellen, waren die Produkte der „Dreher“ vor der Erfindung des Kunststoffs in allen Bereichen des Alltags, des Haushaltes und des Handwerks nicht wegzudenken. Vor allem in Weingegenden war die Holz-Drechslerei ein gefragtes Handwerk. Jedes Holzfass benötigte einen Zapfen, einen Spund und in der Regel auch ein „Reiwerle“, so nannte man die Zapfhähnchen. Zur Saisoneröffnung erhält jeder Besucher ein Gläschen Wein, der Eintritt ist frei.